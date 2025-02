NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 780 auf 900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach oben an, nachdem die britische Bank mit ihrem Bericht zum vierten Quartal die Erwartungen übertroffen hatte. Er lobte insbesondere den starken Gewinnausblick vor Rückstellungen./ck/ajx;