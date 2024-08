NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Die Erträge der britischen Großbank seien höher gewesen als erwartet und die Wertberichtigungen niedriger, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen für 2025 und 2026 änderte der Experte jedoch nichts./bek/he;