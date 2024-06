NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 828 Pence auf "Buy" belassen. Die Rentabilität (ROA) der Briten habe sich in seiner Vergleichsgruppe am stärksten verbessert, schrieb Analyst Gurpreet Singh Sahi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Folglich habe das Institut am stärksten vom US-Zinsanstieg profitiert. Dem Experten zufolge hat die HSBC das Zeug, zur unter Renditegesichtspunkten noch führenden DBS Bank aufzuschließen./ag/gl;