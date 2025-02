NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2450 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern gehöre zum elitären Club der Branchenunternehmen, die mit den Zahlen zum vierten Quartal die Erwartungen schlagen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle Geschäftsbereiche hätten dazu beigetragen, dass der erzielte Umsatz positiv überrascht habe./tih/gl;