NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2700 Euro belassen. Der Luxussektor gehe in eine Phase erhöhter Unsicherheit in nicht in allzu guter Verfassung, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Eine konkrete Einschätzung sei wegen der vielen Unwägbarkeiten schwierig. Die hervorragende Marktstellung von Hermes rechtfertige eine erhöhte Bewertung, aber dies spiegele die aktuelle Bewertung auch wider./mf/bek;