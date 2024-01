NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2050 Euro belassen. Die anstehenden Quartalsberichte der europäischen Luxusgüterkonzerne dürften weitere Anzeichen einer Normalisierung der Branchentrends aufzeigen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Kurzfristige Kurstreiber seien nicht in Sicht. Bei Ferragamo, Burberry und Kering rechnet sie mit eher schlechten Nachrichten und verlieh ihnen bereits zuvor den Status "Negative Catalyst Watch". Das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis sieht Battistini nach wie vor bei Richemont und beim defensivsten Wert Essilor-Luxottica./edh/ajx;