NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis um 3,4 Prozent, vor allem getrieben vom stärkeren Konsumentengeschäft. Der Fokus liege allerdings auf den Zielsetzungen für 2025./tih/gl;