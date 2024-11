NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht und einer Gesprächsrunde mit dem Konzernchef an. Carsten Knobel habe zwar immense Zukaufschancen betont, aber auch den Willen zu weiter hohen Ausschüttungen./ag/gl;