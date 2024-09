NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Zahlen des Wettbewerbers H.B. Fuller deuteten auf eine sich verschlechternde Entwicklung bei Preisen und Absatz hin, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend negativ seien die Vorgaben für Henkel./mf/gl;