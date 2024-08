NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Margen des Konsumgüterkonzerns erholten sich, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl gebe es immer noch wenige Anzeichen dafür, dass die Kehrtwende im Unternehmensbereich Consumer Brands bereits vollzogen sei./la/ck;