NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen des Konkurrenten HB Fuller untermauerten die Markterwartungen für das Klebstoffgeschäft von Henkel, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/gl;