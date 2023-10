ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel in einem Ausblick auf das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Wachstum des Konsumgüterkonzerns dürfte komplett aus Preiserhöhungen stammen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Absatz sei zwar weiterhin rückläufig, es sei aber mit einer Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal zu rechnen./tav/tih;