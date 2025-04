NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen des Kochboxenversenders passte Analyst Marcus Diebel sein Bewertungsmodell an. Seine Schätzungen für das laufende Jahr änderten sich dadurch allerdings nicht, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./niw/he;