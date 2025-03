HelloFresh 7.45 CHF -1.51% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Der Kochenboxenanbieter wolle Kosten senken, um die Verbesserung der wichtigsten Angebote zu finanzieren, schrieb Analyst Trion Reid in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarkttags aus der Vorwoche. Für Einsparungen gebe es zahlreiche Angriffspunkte. Loyale Kunden kompensierten den Schaden durch weniger Marketing etwas./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.