NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Der Konkurrenzdruck werde mit der Übernahme von Blue Apron durch die Wonder Group nicht steigen, schrieb Analyst Sebastian Patulea am Freitag. Blue Apron sei im Vergleich zum deutschen Kochboxen-Anbieter Hellofresh einfach zu klein./ag/edh;