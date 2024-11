LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 106 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des verbesserten Ausblicks und höherer Erwartungen an das Schlussquartal habe er seine Gewinnschätzungen moderat angehoben, schrieb Analyst Tom Zhang in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er berücksichtigt zudem Aussagen des Managements in der Investorenrunde nach der Quartalszahlen-Vorlage. Hier habe der Fokus auf einem neuen Kostensenkungsprogramm und Zukäufen gelegen./gl/ag;