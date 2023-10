NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Baustoffkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) auf vergleichbarer Basis um 14 Prozent gesteigert haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Absatzvolumina sollten allerdings um 6 Prozent gesunken sein./edh/la;