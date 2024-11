ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer UBS-Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Der Fokus im Gespräch mit Investor-Relations-Vertretern des Zementherstellers habe auf dem jüngst angekündigten Kostensenkungsprogramm gelegen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sieht der Analyst das Branchenumfeld als positiv an. Die Unternehmen hätten Preismacht in den USA und Europa./mis/men;