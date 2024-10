ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 105 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Momentum lasse nach, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass das operative Ergebnis am Jahresende in der unteren Hälfte des Zielkorridors liegen wird./ag/tih;