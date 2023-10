ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Analyst Gregor Kuglitsch bezog sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Baustoffkonzern ein Übernahmeangebot für den US-Zementhersteller Summit Materials abgegeben hat. Die wirtschaftliche Logik einer solchen Transaktion ist dem Experten zufolge diskutabel. Möglicherweise wolle Heidelberg Materials damit sein Engagement in Nordamerika erhöhen. Angesicht der sehr niedrigen Bewertung der Aktien der Heidelberger plädiert Kuglitsch eher dafür, Geld an die Aktionäre auszuschütten./la/he;