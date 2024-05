ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Sell" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Ein verbessertes Umfeld für steigende Frachtraten wirke für Container-Reedereien in den nächsten Quartalen stützend, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./ajx/gl;