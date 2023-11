ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 130 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu passte seine Schätzungen und die Bewertung für die Container-Reederei angesichts niedrigerer Frachtraten nach unten an. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih;