Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Höhere Risikoreserven und solide Vertragserneuerungen hätten die Aktien am Berichtstag beflügelt, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aufmerksamkeit verlagere sich nun auf die Kapitalrückflüsse, die das Geschäftsjahr 2023 betreffen. Mehr Klarheit über die Rückstellungen könne es im März mit Gesamtjahresergebnissen geben./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.