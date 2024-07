GSK 17.23 CHF -1.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GSK auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Bei dem Pharmakonzern liege der Fokus wohl weiter auf dem RSV-Impfstoff Arexvy sowie auf dem Myelofibrose-Mittel Ojjaara, schrieb Analyst Rajan Sharma in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu kämen die laufenden Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac. Für Arexvy kürzte er seine Umsatzschätzungen wegen der Tatsache, dass die Impfung bislang nur für einen engeren Kreis der über 60-jährigen empfohlen werde./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 11:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



