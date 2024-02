GSK 18.23 CHF -0.19% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1650 auf 1820 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank starker Quartalszahlen und eines überraschend guten Ausblicks habe die Aktie seit Jahresbeginn deutlich zugelegt, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem wolle der Pharmakonzern 2024 die Gewinne erneut stärker steigern als den Umsatz. Sie passte ihre Schätzungen an und trug damit dem höheren Umsatzwachstum insbesondere mit Impfstoffen und HIV-Medikamenten Rechnung./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.