FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Glencore von 480 auf 450 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie habe in den letzten Wochen zu kämpfen gehabt, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gründe dafür seien anhaltend schwache Kohlepreise, chaotische Jahreszahlen und ein Mangel an Klarheit über die strategische Ausrichtung des Rohstoffkonzerns gewesen - zumindest in den Augen des Marktes. Er sehe das Papier auf dem aktuellen Kursniveau als sehr werthaltig an./edh/gl;