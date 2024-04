FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen fürs erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen sei auf vergleichbarer Basis stark gewachsen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich das nicht in dem Ausmaß fortsetzen, da auch einige Sondereffekte eine Rolle gespielt hätten./mis/ngu;