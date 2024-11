ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Gea nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 51 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe eine beruhigende Entwicklung in den einzelnen Sparten signalisiert, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe das Management eine weitere Erholung des Auftragseingangs in Aussicht gestellt. Dies veranlasse ihn, seine Ergebnisschätzungen (Ebit) zu erhöhen./edh/he;