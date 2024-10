NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 habe der Anlagebauer wohl früher erreicht als gedacht, schrieb Analyst Rizk Maidi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar anlässlich des Kapitalmarkttags. Die neuen Ziele für 2030 lägen über dem Konsens./ag/tav;