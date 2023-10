LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Warren Ackerman zog nach den Quartalszahlen von Danone Rückschlüsse auf den Gesundheitskonzern. Die Sparte Medical Nutrition von Danone sei prozentual zweistellig gewachsen, was er als positives Zeichen für die entsprechende Sparte von Fresenius sehe, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Nahrungsmittelkonzern Danone expandiere über die Krankenhäuser in China hinaus und erweitere auch seine Kapazitäten in Europa./ck/he;