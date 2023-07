NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fresenius mit einem Kursziel von 30 Euro und der Einstufung "Neutral" in die Bewertung aufgenommen. Angesichts der Qualität der Aktivitäten des Gesundheitskonzerns sei dessen Bewertung recht anspruchslos, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kursimpulse für die Aktien dürften aber wohl erst im kommenden Jahr zünden./bek/ag;