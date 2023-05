NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29,60 Euro belassen. Der Medizinkonzern sei durchwachsen ins Jahr gestartet, schrieb Analyst David Adlington am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Es gebe Argumente für Bullen und Bären./ag/gl;