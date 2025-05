Roche-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Dass eine Phase-III-Studie zu Enhertu von Konkurrent AstraZeneca gegen neoadjuvanten Brustkrebs vor der Operation ihren primären Endpunkt erreicht habe, dürfte wegen der guten Effizienz die Zahl der mit Roches Mittel Kadcyla behandelten Patienten verringern, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er werte dies leicht negativ für Roche.

Aktienanalyse online: Die Roche-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Roche-Aktie wies um 13:33 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1.6 Prozent auf 267.10 CHF abwärts. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 17.63 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via SIX SX 254’749 Roche-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 8.0 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

