NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius nach dem ersten Halbjahr von 41 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest begründete das moderat niedrigere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit höheren Kosten des Medizinkonzerns. Für die Sparten Kabi und Helios sei er optimistisch gestimmt./bek/la;