ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Eine optimistischere Zielvorgabe für den operativen Jahresgewinn (Ebit) sei am Markt bereits erwartet worden, schrieb Analyst Graham Doyle in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Gleichwohl rechne er mit einer positiven Kursreaktion nach jahrelangen niedrigeren Schätzungen für den Medizinkonzern./bek/edh;