Fresenius 25.30 CHF 0.84% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Analystin Victoria Lambert sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie Aufwärtspotenzial für die Papiere des Gesundheitskonzerns wegen operativer Verbesserungen und des potenziellen Verkaufs von Vermögenswerten. Die Kernsparten Kabi und Helios dürften sich im zweiten Quartal gut entwickelt haben, genauso wie die Tochter FMC. An eine Zielerhöhung schon im zweiten Quartal glaube er nicht wegen unsicherer Auswirkungen der Vamed-Übernahme. Wahrscheinlicher sei eine Zielanpassung im zweiten Halbjahr./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.