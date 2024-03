FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Beim Dialyseanbieter dürfte in diesem Jahr das Effizienzsteigerungsprogramm FME25 seine volle Wirkung entfalten und zu steigenden Gewinnmargen fu?hren, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Kursverlauf dürfte aber auch weiterhin von der Diskussion um die Auswirkungen der "Abnehmspritze" stark beeinflusst werden./edh/gl;