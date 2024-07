Fresenius Medical Care 34.73 CHF -8.97% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat FMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Dialysespezialisten vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen überarbeitet, schrieb Analyst Richard Felton in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im Fokus dürfte eine Erholung des Behandlungsvolumens in den USA stehen. Felton sieht weiteren Spielraum für steigende Konsensschätzungen und er hält die Aktie für attraktiv bewertet./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.