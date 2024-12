NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Formycon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Produkteinführungen dürften bei den europäischen Pharma- und Biotech-Unternehmen das kommende Jahr prägen, schrieb Analyst Alistair Campbell in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Formycon und Sandoz stünden in den USA vor der Einführung von Nachahmer-Versionen für Stelara, das aussichtsreichste Produkt im Biopharmazeutika-Bereich seit Humira./gl/tih;