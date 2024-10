HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Onlinebroker habe die Erwartungen beim Umsatz erreicht, sei mit der Profitbilität allerdings dahinter zurückgeblieben, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass das Mandat des Sonderbeauftragten durch die BaFin zum 30. September 2024 beendet worden sei, sei ein positives Signal, so der Experte./mis/zb;