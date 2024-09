FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach endgültigen Quartalszahlen von 52 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Optikerkette habe mit einem soliden Mix aus Wachstum und Profitabilität überzeugt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An die Erreichbarkeit des Margenziels fu?r 2025 allerdings glaube der Kapitalmarkt noch nicht. Um die Investorenstimmung weiter zu verbessern, sei vor allem eine Belebung der Nachfrage in Europa sowie eine gute Kontrolle der Personalkostenentwicklung erforderlich. Auf dem relativ niedrigen Bewertungsniveau stufte der Experte das Chance-Risiko-Verhältnis fu?r die Aktien als attraktiv ein./la/jha/;