HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Optikerkonzern habe die Erwartungen an Umsatz und operatives Ergebnis verfehlt, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern sei stark auf die Expansion in den USA fokussiert, während das Wachstum in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) weiter schwächle. Es brauche ein stärkeres Absatzwachstum aus eigener Kraft, um nachhaltig solide operative Gewinnmargen zu erzielen./mis/ajx;