MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Optikerkette habe mit ihren Kennziffern enttäuscht, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Verbraucher hielten sich mit ihren Ausgaben zurück. Die Jahresziele von Fielmann erschienen auf den ersten Blick noch erreichbar, so der Experte. Seine Prognosen sowie des Marktes könnten aber nach unten revidiert werden./edh/ajx;