MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann anlässlich der Übernahme von Shopko Optical mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse begrüßt in seinem Kommentar am Dienstagmorgen den nächsten Expansionsschritt in den USA./ag/tih;