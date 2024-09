NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex vor den am 19. September erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 359 US-Dollar belassen. Analyst Brian Ossenbeck geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass die Zahlen des ersten Geschäftsquartals des US-Logistikkonzerns die Prognosen am Markt verfehlen dürften. Zudem sieht er den Vertragsverlust mit dem unabhängigen staatlichen Postdienstleister USPS als Risiko für die Zahlen des zweiten Geschäftsquartals./ck/ajx;