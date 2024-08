NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Zahlen hätten sich im Rahmen der Eckdaten bewegt, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler operiere auf einer hohen Kostenbasis und beschleunige gleichzeitig die Investitionen, was das operative Ergebnis belaste. Positiv sei hingegen die Aussicht, dass das Unternehmen kurzfristige finanzielle Verpflichtungen wohl bedienen könne. Dieser Aspekt sei für einige Investoren Anlass zur Sorge gewesen./la/ck;