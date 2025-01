NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Overweight" belassen. Erste Indikationen aus dem Sektor deuteten auf eine Abschwächung der Nachfrage zum Ende des Schlussquartals 2024 hin, schrieb Analyst Chetan Udeshi in seinem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Ein Frühindikator aus dem Chemiesektor, die neuen Aufträge in Relation zu den fertig produzierten Gütern, lasse nicht auf nennenswertes Aufwärtspotenzial schließen./bek/ag;