NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik mit Blick auf chinesische Chemieexporte und -importe auf "Overweight" belassen. Die Exportpreise der Aminosäure Menthionin erholten sich, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. China sei ein Nettoimporteur, aber das Niveau der Nettoimporte habe sich in den vergangenen Jahren abgeschwächt. Üblicherweise mache Menthionin rund 15 Prozent der Ergebnisse von Evonik aus./bek/mf;