NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 17,00 auf 18,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund einer positiven kurzfristigen Gewinndynamik könnten sich die Erträge des Spezialchemiekonzerns im kommenden Jahr als widerstandsfähiger erweisen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel orientiere sich an der Marktbewertung der wichtigsten Wettbewerber./edh/he;