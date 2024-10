NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon vor den am 14. November erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Der Bericht zum dritten Jahresviertel sei nicht wesentlich für die Jahresziele des Energieunternehmens, schrieb Analyst Ahmed Farman in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis von 1,65 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 0,36 Milliarden Euro. Seine Schätzungen für die Jahre 2024 bis 2026 seien weitgehend unverändert geblieben./ck/ag;